Ankara krizin tam ortasında

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, Ankara’da diplomasi hızlandı. Donbas kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü, dün de krizin tarafı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’yi ağırladı. Bu görüşmelerde barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Konuşulan konular arasında, Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma iş birliği de yer aldı.

DENGE STRATEJİSİ

Yürütülen aktif diplomasi ile bölgede barış ve istikrarın devamlılığında Türkiye, denge stratejisi benimsiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Rusya ve Ukrayna’ya Karadeniz’den komşu olması. Gürcistan, Ukrayna, Kırım krizleri ardından Karadeniz’de askeri varlığını arttıran NATO’ya karşı Türkiye, bu dengeyi bugüne kadar başarıyla sağlamıştı. Montrö’nün ihlal edilmesine izin verilmediği gibi, Türkiye’nin Rusya ile özel ilişkileri nedeniyle NATO unsurlarının Rusya’yı kışkırtacak hareketlerden kaçınmaları sağlanmıştı.

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NATO’NUN ACİL MÜDAHALE GÜCÜ

Türkiye’yi Donbas krizinin merkezine çeken bir diğer konu ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) halihazırda NATO Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’ne (VJTF) komuta etmesi. NATO’nun “mızrak ucu” olarak nitelendirilen VJTF’nin komutasını Ocak ayında Polonya’dan devralan Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar bu görevine devam edecek. Halen VTJF kuvvetleri, NATO’nun “kararlı savunma oyuncusu” misyonuyla 19 Mart’ta başlayan Steadfast Defender 2021 tatbikatına devam ediyor.

Türkiye Montrö tedbirini aldı

NATO VJTF kuvveti, 2014’te alevlenen Ukrayna krizi sırasında Rusya’ya karşı caydırıcı bir güç olarak hayata geçirilmişti. TSK, 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce 4 bin 200 piyade ile destek verdi. 2016 Haziran ayında yayınlanan ve VJTF’nin faaliyetlerine ilişkin esasları içeren Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Türk askerleri yurt dışında, yabancı NATO askerleri de Türkiye’de “TBMM kararı” olmaksızın konuşlandırılabiliyor. VTJF görevleri kapsamında NATO askerlerinin Türkiye’de görevlendirilmesi ya da Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye intikali halinde, hangi üslerin, limanların, sınır kapılarının kullanılacağının bir eş güdüm kurulu tarafından belirlenmesi kararlaştırılırken, yine Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, boğazlardan geçiş konusunda Montrö Sözleşmesi hükümleri ise saklı tutuldu.