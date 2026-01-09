Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor

Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan ve Yenimahalle olmak üzere 11 ilçesindeki bazı mahallelerde bugün su kesintisi yapılıyor.
Kesikköprü hattında 29 Eylül 2025'te yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 gün boyunca uzun süreli su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.
Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.
5 ilçedeki su kesintisi 23.00'e kadar devam edecek
ASKİ'nin saat 23.00'e kadar su kesintisi uygulayacağı ilçeler ise şu şekilde:
Ankara esnafından kentteki su kesintilerine tepki
Söz konusu kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşayan Ankara esnafı, duruma tepki gösterdi.
Pursaklar ilçesindeki Saray Mahallesi'nde kadın kuaförü olan İbrahim Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Susuzluğu çok kötü yaşıyoruz. Çünkü müşterinin saçını boyuyorsun, yıkayacaksın, su kesilmiş. Koştur marketlere gidiyorsun, su alıp geliyorsun. Isıtıp saçı yıkamaya çalışıyorsun. O arada saçın yanma riski de var." diye konuştu.
Saç boyama işlemi yaptığı bir müşterisinin saçının su kesintisi nedeniyle zarar gördüğünü belirten Korkmaz, "Hemen müdahale etmeniz lazım, zamanında yıkayamıyorsun. Çünkü suyu hazırlayayım diyene kadar saça zarar veriyor." dedi.
Korkmaz, su kesintisinden dolayı müşterisinin azaldığını söyledi.
"Marketten aldığımız sularla hizmet vermeye çalışıyoruz"
Kadın kuaförü Köksal Dedeoğlu da yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:
- "4 gündür sularımız kesik, bugün geldi. 4 gün boyunca da sularımız şu şekilde, müşterimiz geliyor, hizmet vermeye başlıyoruz, saçını boyuyorum, yıkayacağım zaman bakıyorum ki sularımız kesilmiş. Marketten beşlik bidonlarla aldığımız suları ısıtıp müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an sularımız var ama müşterilerimiz yok. Böyle mağduriyetimiz var. Temizlik, hijyen açısından zaten rezillik."
Su kesintisi sorununun çözülmesini isteyen Dedeoğlu, "Çoğu müşteriyi sularımız yoksa geri çevirmek zorunda kalıyoruz. En büyük mağduriyetimiz, işleme başladığımızda suların ani kesilmesi ve müşterimizin saçını yıkayamamamız." ifadelerini kullandı.