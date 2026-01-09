Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor

"4 gündür sularımız kesik, bugün geldi. 4 gün boyunca da sularımız şu şekilde, müşterimiz geliyor, hizmet vermeye başlıyoruz, saçını boyuyorum, yıkayacağım zaman bakıyorum ki sularımız kesilmiş. Marketten beşlik bidonlarla aldığımız suları ısıtıp müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an sularımız var ama müşterilerimiz yok. Böyle mağduriyetimiz var. Temizlik, hijyen açısından zaten rezillik."