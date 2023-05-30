Ankara'da afet alarmı: Belediye çalışanlarının izinleri kaldırıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Ankara 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.