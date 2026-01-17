Yeni Şafak
Ankara’da bir binada baca yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ankara’da bir binada baca yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

23:1417/01/2026, Cumartesi
IHA
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Ruşen Güneş Sokak’ta bulunan bir binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


#Ankara
#Beypazarı
#yangın
