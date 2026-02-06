Ankara’da kamyonetin arkasına köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü gözaltına alındı

Ankara'da bir kamyonetin arkasına boynundan zincirle bağlanarak sürüklenen köpeği gören vatandaşlar sürücüye tepki göstererek aracı durdurdu. Yaralı köpek tedaviye alınırken, sürücü S.E. gözaltına alındı.
Ankara’da kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen köpek çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, sürücü gözaltına alındı.
Olay, dün Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Bir kamyonetin arkasına boynundan zincirle bağlanarak sürüklenen köpeği gören vatandaşlar, aracı durdurarak sürücüye tepki gösterdi. Yaralı halde kurtarılan köpek, belediyeye ait veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan sürücü S.E.’nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.