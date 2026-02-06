Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara’da kamyonetin arkasına köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü gözaltına alındı

Ankara’da kamyonetin arkasına köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü gözaltına alındı

22:506/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Sürücü S.E. gözaltına alındı
Sürücü S.E. gözaltına alındı

Ankara'da bir kamyonetin arkasına boynundan zincirle bağlanarak sürüklenen köpeği gören vatandaşlar sürücüye tepki göstererek aracı durdurdu. Yaralı köpek tedaviye alınırken, sürücü S.E. gözaltına alındı.

Ankara’da kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen köpek çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, sürücü gözaltına alındı.


Olay, dün Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Bir kamyonetin arkasına boynundan zincirle bağlanarak sürüklenen köpeği gören vatandaşlar, aracı durdurarak sürücüye tepki gösterdi. Yaralı halde kurtarılan köpek, belediyeye ait veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan sürücü S.E.’nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.



#Sürücü
#Gözaltı
#Köpek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisini duyurdu: Bursa Mudanya’da 15 gün sürecek su kesintisi programı açıklandı