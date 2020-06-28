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Gündem Ankarada kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu
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Ankara’da kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu

Ankara’da kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iddiaya göre kundaklanan gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre husumetlileri tarafından yakıldığı öne sürülen gecekonduda yangın çıktı. Yanan gecekondudan sıçrayan alevler, bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan gecekondulardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan mahalle sakinleri, gecekondularda oturanların yaşadıkları bir husumet nedeniyle evlerini bir süre önce terk ettiklerini iddia ederken yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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