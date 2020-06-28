Ankara’da kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu Ankara’da kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu Ankara’nın Altındağ ilçesinde iddiaya göre kundaklanan gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini öne sürüldü.

Haber Merkezi 28 Haziran 2020, 10:57 Son Güncelleme: 28 Haziran 2020, 10:57 İHA