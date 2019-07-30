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Ankara'da lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 ölü

Lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 ölü

Keçiören Belediyesinin çöp nakil aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan belediye çalışanlarına arkadan gelen TIR çarptı. Kazada TIR'ın altında kalarak metrelerce sürüklenen 2 belediye çalışanı hayatını kaybetti, çöp nakil aracının şoförü yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'da çöp nakil aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan belediye çalışanlarına arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde çöp nakil hizmeti sunan özel bir şirkete ait Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı TIR'ın, Yenikent'teki katı atık depolama alanına giderken lastiği patladı.

Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Batıkent ayrımını geçtikten sonra TIR'ı güvenlik şeridine çeken Kirişçi, belediye görevlilerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine 35 BED 476 plakalı kamyonetle belediyenin Ovacık'taki şantiyesinden yola çıkan Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, kısa sürede Kirişçi'nin yanına gelerek patlayan lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet K.'nın kullandığı 38 VT 378 plakalı TIR, güvenlik şeridine girerek park halindeki 06 FU 1618 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet ise önünde duran çöp nakil aracına arkadan çarparken, TIR ise lastik değiştirmeye çalışan Çalar ve Sarıtaş ile kamyon sürücüsü Kirişçi'yi altına aldı.

Kazada TIR'ın altında kalarak metrelerce sürüklenen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş olay yerinde can verdi.

Ağır yaralanan çöp nakil kamyonunun şoförü Özgür Kirişçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Kazaya neden olan TIR şoförü gözaltına alındı

TIR'ın aksından kopan ön lastiğin altında sıkışan Çalar'ın cesedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı. Çalar ve Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Ahmet K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada TIR'ın 38 PV 458 plakalı dorsesi de hasar gördü.

Mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Kazayı haber alarak olay yerine gelen belediye çalışanları mesai arkadaşlarının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun İstanbul istikametinin üç şeridi 4 saat ulaşıma kapandı.

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