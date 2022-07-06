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ANKARA

Başkentte onursuz yürüyüşe tepki: İnsan onurunu çiğnetmeyiz

50’yi aşkın sivil toplum kuruluşu Ankara’da yapılacağı duyurulan LGBT yürüyüşünü protesto etti. Hacı Bayram Camii avlusunda toplanan grup, “İnsan onurunu çiğnetmeyeceğiz”, “Onursuz yürüyüş” ve “LGBT ahlaksızlığın yuvası” yazılı pankartlar taşıdı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Ankarada LGBT yürüyüşüne 50 sivil toplum kuruluşundan tepki
Ankara'da sivil toplum kuruluşları LGBT yürüyüşüne tepki gösterdi.

50’yi aşkın sivil toplum kuruluşu Ankara’da yapılacağı duyurulan LGBT yürüyüşünü protesto etti. Hacı Bayram Camii avlusunda toplanan grup, “İnsan onurunu çiğnetmeyeceğiz”, “Onursuz yürüyüş” ve “LGBT ahlaksızlığın yuvası” yazılı pankartlar taşıdı. STK’lar adına AGD-MGV Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver açıklama yaptı. Tüm dünyada sistematik bir şekilde insan fıtratına yönelik organize bir saldırı başlatıldığını vurgulayan Şanver, “Her türlü onursuzluğu, çirkinliği, ahlaksızlığı gerçekleştirerek toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi kılıflarla, küresel emperyalist odakların fonları yardımıyla organize olan LGBT yapıları, bu güzide toprakları ve insanları hedef almaktadır” diye konuştu.

MEŞRU GÖRÜLEMEZ

Söz konusu yapıların emperyalizme selam durduğunu söyleyen Şanver, “İslam’ın yasakladığı ve insanın onuruna, şerefine, izzetine, haysiyetine aykırı olan bu yapıların normalleşmesine de, meşru görülmesine de, nesillerimizi zehirlemesine de izin vermeyiz” dedi. Özellikle üniversitelerin ve gençlerin hedef alındığını kaydeden Şanver, yürüyüşü gerçekleştireceklere de vazgeçmeleri çağrısında bulundu: “Sefil LGBT organizasyonu günlerdir ülkemizi ve milletimizi tahrik eden yürüyüş ve eylemlerini şimdi de Ankara’da yapma kararı almıştır. Bu yürüyüş ve eylemin organizatörleri, katılımcıları ve tüm destekçileri bilmeli ki, biz bu hayasız meydan okumanıza sessiz kalmayacağız.”

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