Ankara'da otomobildeki gizli bölmede silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Ankara’da otomobildeki gizli bölmede silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

4/03/2026, Çarşamba
DHA
Şüpheli A.K. gözaltına alındı
Şüpheli A.K. gözaltına alındı

Ankara'da motosikletli polis timi, şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobilde asayiş denetim yaptı. Araçta yapılan aramada 1 sentetik ecza, 56 bin 270 TL nakit para ve araçtan bağımsız kumandası bulunan gizli bölmeden ise 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ve satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Ankara’da motosikletli polis timi tarafından durdurulan bir araçta, torpido bölümüne gizlenmiş zula içerisinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da ‘Yunus’ olarak adlandırılan motosikletli polis timi şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobilde asayiş denetimi yaptı. Araçta yapılan ilk aramada 1 sentetik ecza, 56 bin 270 TL nakit para ve araçtan bağımsız bir kumanda bulundu. Kumandaya basıldığında torpido kısmının yaylı mekanizma ile açıldığı tespit edildi. Gizli bölmede 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ve satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




