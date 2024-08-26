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Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Elif'in annesi: Kızımı 10-15 metre sürüklediler

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım'ın annesi Filiz Yıldırım dehşet anlarını, "Bir tane köpek önce kızımı kasığından yakalayarak yerde sürüklemeye başlıyor. Daha sonrasında 4 tane daha köpek gelerek kızımı boş bir arabanın altına 10-15 metre kadar sürüklüyorlar. Kızım karnından ve sırtından yaralandı, açık yaraları var" sözleriyle anlattı. Acılı anne, "Elif Ada aslında çok konuşkan bir çocuk ama artık konuşmuyor maalesef. Travma yaşıyor" diyerek yetkililere sahipsiz köpeklerin toplatılması için çağrı yaptı.

15:50 - 26/08/2024 Pazartesi
DHA
Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Elif'in bugün taburcu olması bekleniyor.
Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Elif'in bugün taburcu olması bekleniyor.

İlçenin Şafak Mahallesi'nde 22 Ağustos günü Elif Ada Yıldırım, oturduğu apartmanın önünde arkadaşları ve ablası Güneş Şimay Yıldırım (7) ile birlikte oynarken, 7 köpeğin saldırısına uğradı. Elif Ada Yıldırım kollarından, sırtından ve karnından yaralandı. Kız çocuğunu ısırıp ayağından sürükleyen köpeklere yoldan geçen biri müdahale etti. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Elif'in bugün taburcu olması bekleniyor.

'KÖPEKLER KIZIMI 10-15 METRE SÜRÜKLEMİŞ'

Elif Ada'nın annesi Filiz Yıldırım, "Kızım biz işteyken perşembe günü 16.30'da köpeklerin saldırısına uğruyor. Bir tane köpek önce kızımı kasığından yakalayarak yerde sürüklemeye başlıyor. Daha sonrasında 4 tane daha köpek gelerek kızımı boş bir arabanın altına 10-15 metre kadar sürüklüyorlar. Kızım karnından ve sırtından yaralandı, açık yaraları var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Benim çocuğum şu an konuşmuyor. Yemek yemiyor. Şu an durumu biraz iyi ama kendisine dokunmamızı da istemiyor. Çok üzücü bir durum. Bizim başımıza geldi, başka çocukların da başına gelsin istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖPEKLER ZARAR GÖRMESİN AMA TOPLATILMASINI İSTİYORUZ'

Bundan sonraki süreçte de kızının tedavisinin devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Bir hafta sonra cerrahi polikliniğine, 10 gün sonra da psikoloğa gelecek. Konuşmadığı ve yemek yemediği için tedavileri devam edecek. Biz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Köpekler zarar görsünler istemiyoruz, onlar da bir can. Ama en azından köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın sokakla güvende oynayabilmesini istiyoruz. Sosyal medyada bizimle alakası olmayan bir raporu paylaşanlardan da şikayetçiyim. Elif Ada'nın genel durumu iyi ama doktorlar yanından ayrılmamamız gerektiğini söylüyorlar. Elif Ada aslında çok konuşkan bir çocuk ama artık konuşmuyor maalesef ve benden başka kimseyi de istemiyor. 'Gidin' diyor herkese. Travma yaşıyor maalesef" dedi.


Fatih'te sahipsiz köpekler tarafından vücudu parçalanarak feci şekilde can veren Ayhan Özçelik'in son görüntüleri ortaya çıktı

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve vücudu parçalanarak feci şekilde can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Ayhan Özçelik'in kardeşi Burhan Özçelik, "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özçelik saldırı bölgesinde daha önce de benzer sahipsiz köpek saldırılarının olduğunu, arazideki köpeklerin sürekli bunu tekrarladıklarını da aktardı.


#Ankara
#Sahipsiz Köpek Saldırısı
#Elif Ada Yıldırım
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