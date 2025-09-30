Ankara'da su borusunda patlamalar yaşandı: Şehir genelinde bir hafta boyunca su kesintisi yaşanacak

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır. Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir. Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır" denildi.