Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da su borusunda patlamalar yaşandı: Şehir genelinde bir hafta boyunca su kesintisi yaşanacak

Ankara'da su borusunda patlamalar yaşandı: Şehir genelinde bir hafta boyunca su kesintisi yaşanacak

09:2130/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların bir hafta içinde tamamlanacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların bir hafta içinde tamamlanacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle şehir genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanmaya başlandığını duyurdu.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır. Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir. Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır" denildi.






#ankara
#aski
#su borusu
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON DAKİKA ÖDEME TARİHLERİ: Adalet Bakanlığı 99 bin 500 TL promosyonu ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?