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ANKARA

Ankara'daki Örgü Sokağının ismi Sabahattin Tuncer Sokağı olarak değiştirildi

Türkiye kozmetik sanayinin duayeni olan ve ilk yerli ve milli kolonya esansını üreten merhum Sabahattin Tuncer'in adı, uzun yıllar ikamet ettiği Örgü Sokağında yaşatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaradaki Örgü Sokağının ismi Sabahattin Tuncer Sokağı olarak değiştirildi
Ankara'daki Örgü Sokağının ismi Sabahattin Tuncer Sokağı olarak değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine Ayrancı Mahallesindeki Örgü Sokağının isminin kozmetik sanayi duayeni Sabahattin Tuncer'in adının verilmesi teklif edildi. Teklif Mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı merhum Sabahattin Tuncer'in (1923-2016) adı Ankara, Çankaya İlçesi , Ayrancı Mahallesi, Hoşdere Caddesindeki Örgü Sokağının ismi Sabahattin Tuncer Sokağı olarak değiştirildi.

Sabahattin Tuncer kimdir?

Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (1923-2016) kolonyanın nasıl yapıldığını inceleyen, üniversite öğretim üyeleriyle görüşüp, laboratuvarlarda çalışan ve formüller bulan Sabahattin Tuncer yerli ve milli kolonya esansını kendi üretmeye başladı.

Türkiye'nin ilk esans formülünü yapan isim

Kolonya devinin ikinci kuşağının temsilcisi Sabahattin Tuncer , Türkiye'nin ilk yerli ve milli formülünü yapan kişisi olarak tanınıyordu ve narenciye çiçeklerinin kokusunu ilk çıkaran kişi olma unvanına da sahipti. Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. 1923 yılında Kurtuluş Savaşı Gazisi ve kırmızı şeritli İstiklal Madalyasıyla taltif edilen merhum Eyüp Sabri Tuncer (1898-1981) tarafından kurulmuştu. Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş.'nin üretim fabrikası Ankara'nın Mamak İlçesinde.

  • Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. 650'ye yakın başta kolonya olmak üzere kozmetik ve temizlik ürünleri üretmektedir. Yurtiçinde satılan ürünler ayrıca 81 ülkeye de ihraç edilmektedir.
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