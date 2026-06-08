Anlaşma olursa mayın temizliğine katkı veririz

İstanbul bugün Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 3'lü zirvesine ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında yapılacak toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak. Bölgesel gelişmeler, Güney Kafkasya'da iş birliği, ulaştırma, bağlantısallık ve bölgesel transit ağların güçlendirilmesi, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi toplantının ana gündem maddesi olacak. Fidan, üçlü iş birliği mekanizmasının, bölgede istikrar ve refahı teşvik eden önemli ve sonuç odaklı bir platform olduğunun altını çizecek.