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Anlaşma olursa mayın temizliğine katkı veririz

Anlaşma olursa mayın temizliğine katkı veririz

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Güney Kore ziyareti kapsamında JTBC televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran Savaşı ve olası ateşkes durumunda Türkiye’nin katkılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.İki ülkenin görüşmelerine ilişkin iyimser olduğunu ve tarafların ilk taslağın son hali üzerinde genel mutabakata vardığını ifade eden Fidan, “Umarım çok yakında iyi haberler alabiliriz” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DAHA ACİL

Mevcut süreçte Hürmüz Boğazı’nın durumunun nükleer müzakerelerden daha acil hale geldiğini söyleyen Fidan, boğazın uzun süre kapalı kalmasının küresel ticaret ve gıda güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

TÜRKİYE HAZIR

Fidan, olası bir anlaşma sonrasında Türkiye’nin mayın temizleme faaliyetlerine destek verebileceğini belirterek, “Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa veya bizden katkı istenirse bunu memnuniyetle yaparız” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 3'lü Kafkas zirvesi

  • İstanbul bugün Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 3'lü zirvesine ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında yapılacak toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak. Bölgesel gelişmeler, Güney Kafkasya'da iş birliği, ulaştırma, bağlantısallık ve bölgesel transit ağların güçlendirilmesi, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi toplantının ana gündem maddesi olacak. Fidan, üçlü iş birliği mekanizmasının, bölgede istikrar ve refahı teşvik eden önemli ve sonuç odaklı bir platform olduğunun altını çizecek.


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