Annem camdan çok korkardı

Annem camdan çok korkardı

04:0018/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Tuğberk Yağız Gülter
Tuğberk Yağız Gülter

Teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde annesinin cam ve yükseklik korkusu olduğunu, kendi isteğiyle pencereye yaklaşmasının olağan olmadığını söyledi. Gülter, annesi ile ablası arasında tartışmalar yaşandığını da anlattı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ve “Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Gülter, olay gecesi İstanbul’da bulunduğunu, gece saatlerinde ablasının kendisini aramasıyla durumdan haberdar olduğunu ve yoldayken annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini anlattı.


ZAMAN ZAMAN TARTIŞIRLARDI

Evde bulunan güvenlik kameralarını cep telefonu uygulaması üzerinden izleyebildiğini belirten Gülter, kamera kartlarının kolluk kuvvetlerine teslim edilmesine yardımcı olduğunu, hastaneye ulaştığında da telefonunu yetkililere verdiğini söyledi. İfadesinde annesi ile ablası arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığını, ancak bu tartışmaların fiziksel şiddete dönüşmediğini belirten Gülter, annesinin cam ve yükseklik korkusu olduğunu vurguladı. Annesinin kendi isteğiyle pencereye yaklaşmasının olağan olmadığını söyleyen Gülter, olay anında camın önünde bulunmasının şüphe uyandırdığını dile getirdi.Ablasının geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını öne süren Gülter, “Annem bir cinayet sonucu hayatını kaybettiyse, olaya karışan herkes hakkında şikayetçiyim” dedi.


