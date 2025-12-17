Güllü'nün kardeşleri yeğenleri hakkında suç duyurusunda bulundular

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında dün avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede,

“Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim”