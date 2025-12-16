Yeni Şafak
Şarkıcı Güllü'nün oğlu şüpheli ölüme ilişkin ifade verdi: Ablam Kervan için annemi öldürebilir

21:1516/12/2025, Salı
DHA
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından, oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki olarak ifade verdi. Gülter, "Ablamın ilişkisi için yapamayacağı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki olarak ifade verdi.


Yalova’da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi’ne gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Gülter, adliyeye avukatı Aycan Sevsay ile birlikte geldi. Gülter, adliyeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


Gülter’in daha sonra Yalova Cumhuriyet Başsavcı Duygu Bayar Öksüz tarafından ifadesi alındı. İfade yaklaşık 4 saat sürdü. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken,
“Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır"
dedi.


"Ablam Kervan için her şeyi yapabilir"


CNN Türk'te yer alan habere göre, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde şunlara yer verdi:

“Annem camlardan her zaman korkardı, ‘Atacağım’ sözü ablama ait. Tuğyan, bana 'Annem öldü, gel’ dedi. Savcı 'Tuğyan, erkek arkadaşı Kervan için anneni öldürebilir mi?' diye sormuş. Tuğberk bu soruya ‘Vebal almak istemiyorum ama Kervan için her şeyi yapabilir, ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biri, daha önceki ilişkilerinde de böyleydi’


Tuğberk, savcının ‘Ablan Tuğyan ya da Sultan’dan cinayet şüphen oluştu mu?’ sorusuna ‘Aslından benim bu süreçte şüphem oluşmuştur, ancak şüphelerim oluşup kayboluyordu. Ablamın ya da Sultan’ın böyle bir şey yapacağını düşünmedim, çünkü videoları izlediğimde ablam çok bağırıyordu, olaydan sonra çok üzgündü ve sürekli çığlık atıyordu. Bunları görünce aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Ablamda yalancılık vardı, ablamın ilişkisi için yapamayacağı bir şey yok. Ablam Kervan ile ara ara kavga ederdi annemle, sinirli ve agresif bir yapısı vardı. Şimdi bu tüm olayları aklım almıyor, ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum."


Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede
"Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim"
dediği öğrenildi.

"Gereken açıklamayı yazılı şekilde yapacağız"


Avukatı Aycan Sevsay ise
"Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız"
dedi.


