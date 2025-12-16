Şarkıcı Güllü'nün oğlu şüpheli ölüme ilişkin ifade verdi: Ablam Kervan için annemi öldürebilir

“Annem camlardan her zaman korkardı, ‘Atacağım’ sözü ablama ait. Tuğyan, bana 'Annem öldü, gel’ dedi. Savcı 'Tuğyan, erkek arkadaşı Kervan için anneni öldürebilir mi?' diye sormuş. Tuğberk bu soruya ‘Vebal almak istemiyorum ama Kervan için her şeyi yapabilir, ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biri, daha önceki ilişkilerinde de böyleydi’

Tuğberk, savcının ‘Ablan Tuğyan ya da Sultan’dan cinayet şüphen oluştu mu?’ sorusuna ‘Aslından benim bu süreçte şüphem oluşmuştur, ancak şüphelerim oluşup kayboluyordu. Ablamın ya da Sultan’ın böyle bir şey yapacağını düşünmedim, çünkü videoları izlediğimde ablam çok bağırıyordu, olaydan sonra çok üzgündü ve sürekli çığlık atıyordu. Bunları görünce aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Ablamda yalancılık vardı, ablamın ilişkisi için yapamayacağı bir şey yok. Ablam Kervan ile ara ara kavga ederdi annemle, sinirli ve agresif bir yapısı vardı. Şimdi bu tüm olayları aklım almıyor, ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum."