Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Oğlu ifadeye çağrıldı

13:1016/12/2025, Salı
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili flaş gelişme
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili flaş gelişme

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı.

Yalova Çınarcık'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken son olarak Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı.


Ayrıntılar geliyor...


#Güllü
#Gül Tut
#Tuğberk Yağız Gülter
#son dakika
