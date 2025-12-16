Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Oğlu ifadeye çağrıldı

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili flaş gelişme
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı.
Yalova Çınarcık'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken son olarak Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Güllü
#Gül Tut
#Tuğberk Yağız Gülter
#son dakika