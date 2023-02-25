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Gündem

Antakya fayının güneyi kırılmadı: MTA'dan Hatay'a yeni uyarı

20 Şubat’taki depremde Antakya fayının kuzey bölümünün kırıldığını açıklayan MTA, güney bölüme dikkat çekti. Bölgede 6,4’lük yeni bir deprem daha olabileceği belirtiliyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatay Altınözü’ndeki zeytinlikte oluşan dev yarık böyle görüntülendi.

Hatay Altınözü’ndeki zeytinlikte oluşan dev yarık böyle görüntülendi.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 20 Şubat’ta Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlere ilişkin saha gözlem raporunu tamamladı. MTA ekibi, depremden hemen sonra 21 Şubat sabahı bölgeye geçerek saha çalışmasına başladı. Arazi havadan ve yerden incelendi. MTA’nın hazırladığı saha gözlem raporuna göre, Antakya fayı üzerinde yüzey kırığı gözlemlenmedi. Raporda şu bilgiler yer aldı: Hatay depremi, 45 kilometre uzunluğundaki Antakya fayının 22 kilometre uzunluğundaki kuzey segmentinde meydana geldi. 20 Şubat depremi ile fay hattının kuzey bölümündeki sismik enerji boşaldı. Benzer uzunluktaki güney segmenti, henüz bu büyüklükte bir deprem üretmemiştir. Bu durum gelecekte Antakya fayının yaklaşık 6,4 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline işaret ediyor. Her iki segmentin birlikte kırılması durumunda, Antakya fayının üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünün 6,7 olduğu değerlendiriliyor.


#Deprem
#MTA
#Antakya
#Fay
1 saat önce
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Antakya fayının güneyi kırılmadı: MTA'dan Hatay'a yeni uyarı
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