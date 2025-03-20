Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Cezası belli oldu

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024 günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.