Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Cezası belli oldu

Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi.
Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024 günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.
Söz verilen sanık, söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirtti.
Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kıvanç Şensöz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Ne olmuştu?
Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz, eşinin sosyal medyada paylaştığı çiçek buketli fotoğrafı çiçekçilik yapan Eşref Yunus Yıldırıcı'ya ait iş yerinin sosyal medya hesabından paylaşılmasına tepki göstermişti.
Çiçekçinin kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ileri sürülen fotoğraf nedeniyle çıkan tartışmada Kıvanç Şensöz tarafından darbedilen Eşref Yunus Yıldırıcı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmış, hakkında hazırlanan iddianamede, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.