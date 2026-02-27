Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da dilencinin üzerinden 27 bin lira çıktı

Antalya'da dilencinin üzerinden 27 bin lira çıktı

16:4027/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Dilencinin üzerinden 27 bin lira para çıktı.
Dilencinin üzerinden 27 bin lira para çıktı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 27 bin 356 lira ile 42 dolar çıktı.

Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere yönelik denetim yaptı.

Çayırlı Camii önünde dilencilik yaptığı tespit edilen 66 yaşındaki G.Ö. yakalandı.

Yapılan aramada G.Ö'nün üzerinden 27 bin 356 lira ve 42 dolar ele çıktı.

Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.



#antalya
#Çayırlı Camii
#Dilenci
#korkuteli belediyesi
#zabıta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi