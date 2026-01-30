Yeni Şafak
Antalya’da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu

16:4830/01/2026, Cuma
IHA
Yangın nedeniyle halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi.
Antalya’da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu. Sürücünün dumanları fark edip yolcuları indirmesi muhtemel facianın önüne geçti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y.’nin kullandığı 07 AAK 658 plakalı Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İçerisinde yolcu bulunan ve seyir halindeki otobüsün arkasından dumanlar çıktığını fark eden sürücüsü aracı yol kenarına çekti.

Yolcuları indirip yangına müdahale etti

Yolcuları araçtan indiren F.Y. alevler içinde kalan motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti. Bu sırada bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, halk otobüsünde soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi.



