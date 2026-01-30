Antalya’da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y.’nin kullandığı 07 AAK 658 plakalı Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İçerisinde yolcu bulunan ve seyir halindeki otobüsün arkasından dumanlar çıktığını fark eden sürücüsü aracı yol kenarına çekti.