Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ümraniye’de dükkan alevlere teslim oldu

Ümraniye’de dükkan alevlere teslim oldu

21:1323/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Ümraniye’de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda çıkan yangın binaya tamamına sirayet etti. Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.15 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Tevazu Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 

 Yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





 Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş baygınlık geçirdi.

 Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale gelirken, binada da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

#Ümraniye
#Dükkan
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere müjde: 40 adet Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek