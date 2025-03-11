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Antalya'da yola fırlayan kıza otomobil çarptı

Antalya'da yola fırlayan kıza otomobil çarptı

10:5911/03/2025, Salı
IHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidine 5-6 metre mesafeden yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı. Yaralanan genç kız, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Özkan'ın kullandığı 07 BUZ 817 plakalı otomobil, yaya geçidinden 5-6 metre uzaklıktan yolun karşısına geçmek için yola fırlayan Döndü D.'ye çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan Döndü D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



#Antayla
#Kaza
#Trafik

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