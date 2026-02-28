Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur’dan 10 gündür haber yok

Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur’dan 10 gündür haber yok

11:5828/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları, 10’uncu gününde de aralıksız devam ediyor.
Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları, 10’uncu gününde de aralıksız devam ediyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıkıp ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan’ı (27) arama çalışmaları 10’uncu gününde sürüyor.

İlçenin Serinyol Mahallesi’nde kuzenleriyle birlikte apart otelin 2’nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat’ta sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışan’ın, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Sabah saatlerinde Çalışkan’ın odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleriyle birlikte Van’dan Hatay’a geldiği belirtilen Uğur Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda araç ve personelin yanı sıra 1 iz takip köpeği ile 2 dron da kullanılıyor.

Ekipler, çevredeki ormanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışkan’a ait bazı kıyafetler ile cüzdanının önceki gün dağlık arazide bulunması üzerine çalışmalar söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı.

#kayıp
#otel
#hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura çekiliş tarihi ne zaman? 2026 İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek?