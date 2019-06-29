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Baba arabam ne hale geldi diyen kadının çarptığı kişi öldü

'Arabam ne hale geldi' diye ağlamıştı: Çarptığı kadın hayatını kaybetti

Aksaray’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağlamış, "Baba baksana, arabamı ne hale getirdi" diye gözyaşı dökmüştü. O sürücünün çarptığı Ayşe A.'nın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çarptığı kadının ölümüne neden olan Menşure Nur Yıldırım, arabasına üzülmesi ile gündem olmuştu.
Çarptığı kadının ölümüne neden olan Menşure Nur Yıldırım, arabasına üzülmesi ile gündem olmuştu.

Kaza, Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Yan Yol Terminal Kavşağında meydana geldi.

Menşure Nur Yıldırım (23) idaresindeki 51 AAH 718 plakalı otomobil, otogara yolcu bıraktıktan sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmek isteyen Ayşe A.'ya (45) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede 75 gündür yaşam mücadelesi veren Ayşe A.'nın dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayşe A. kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

"Arabam ne hale geldi"

Yayaya çarpan kadın sürücü kazanın etkisiyle sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğulmuş, bir süre sonra olay yerine gelen babasına ağır hasar alan arabasını göstererek, "Arabamı ne hale getirdi baba ya" diye ağlamaya devam etmişti.

Çarptığı yayayı ağır yaralayan kadın: Arabam ne hale geldi!
OYNAT 00:46
Çarptığı yayayı ağır yaralayan kadın: Arabam ne hale geldi!
Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağladı. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kadın sürücü, 'Arabam ne hale geldi' diye gözyaşı döktü.
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