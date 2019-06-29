Baba arabam ne hale geldi diyen kadının çarptığı kişi öldü 'Arabam ne hale geldi' diye ağlamıştı: Çarptığı kadın hayatını kaybetti Aksaray’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağlamış, "Baba baksana, arabamı ne hale getirdi" diye gözyaşı dökmüştü. O sürücünün çarptığı Ayşe A.'nın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi 29 Haziran 2019, 10:00 Son Güncelleme: 29 Haziran 2019, 10:05 Yeni Şafak