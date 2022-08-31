Gündem Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye bebek uyuyor afişi astı
TRABZON

Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye 'bebek uyuyor' afişi astı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih Bayraktar sıra dışı bir çözüm geliştirerek evinin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astı.Özellikle gece saatlerinden yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkarttığı için bebeğinin evde uyumadığını kaydeden baba Fatih Bayraktar (26), yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirterek çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye bebek uyuyor afişi astı
Bebek uyuyor afişi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih Bayraktar sıra dışı bir çözüm geliştirerek evinin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astı.
Özellikle gece saatlerinden yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkarttığı için bebeğinin evde uyumadığını kaydeden baba Fatih Bayraktar (26), yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirterek çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.
Yaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi üzerinde "Bebek Uyuyor" afişi dikkat çekerken baba Bayraktar, 7 aylık oğlu Baran Efe Bayraktar’ın yeni sünnet ettirdiklerini araçların çıkarttığı gürültü yüzünden de uyuyamadığını belirterek, “Çocuğumu Cuma günü sünnet ettirdim. Ağrısı var, uyku uyuyamıyor, uyutmak için uğraşıyoruz. Araçlar geçerken yüksek sesle müzik sesi egzoz gürültüsü ile çocuk sürekli uyanıyor. Korkuyorum çocukta panik atak olacak diye kendimce böyle bir uygulama düşündüm. Böyle bir yazıyı yazarak astım, inşallah sebebini anlamışlardır. Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak” dedi.
Eşi Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek “Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşimde böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar” diye konuştu.

Nisa bebekten haber var
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İstanbul'da annesi tarafından ölüme terk edildikten sonra Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hala kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan \"Trakeostomi\" uygulanması için annenin onayı alındı, işlem için süreç başlatıldı.<br>
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NE OLMUŞTU?<br>Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.<br>
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Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında \"terk\" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.<br>
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NİSA BEBEĞİN MAMA YÜZÜNDEN SOLUNUMU DURDU<br>Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.<br>
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Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.<br>
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KÜÇÜK KALBİ DAYANAMADI<br>1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.<br>
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KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI, NEFES BORUSUNA DELİK AÇILACAK<br>Sabah'ta yer alan habere göre, öte yandan, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin de uygulandığı ortaya çıktı.<br>
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Küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması kararı alındığı ve anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi. Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.<br>
Nisa bebekten haber var
İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması için annenin onayı alındı ve işlem için süreç başlatıldı.

Öldü denilen bebek tam defnedilecekken ağlamıştı: Adana'daki akılalmaz olay hakkında soruşturma
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Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak günü saat 12.40'ta ağırlaştı.
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Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.<br>
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TOPRAĞA VERİLECEKKEN AĞLADI<br><br>Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı’na otomobille götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
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Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.<br><br>
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'O İÇERİDE SAVAŞIYOR BEN DE DIŞARIDA SAVAŞACAĞIM'<br><br><br>Henüz ismi bile konulmayan bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi sürüyor. Bebeğinden gelecek iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, sağlık durumunda ilerleme de gerileme de olmadığını öğrendiğini söyledi. Kuvözde bebeğini gördüğünü anlatan Sert, \"O içeride savaşıyor, ben de dışarıda savaşacağım. Dün kan istediler. Bir kısmını arkadaşlar bağışladı, bir kısmını da hastane Kızılay'dan temin etti.
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Ara ara kan ihtiyacı olacakmış. Kan bağışçılarına sesleniyorum. 0 RH negatif kan bağışlamak isteyen varsa hastaneye gelip 'Kimliksiz bebek' veya 'Sert bebek' için kan vereceklerini söylerlerse sevinirim. Bağışçılardan Allah razı olsun. Bebeğimi ilk kez sarıldığı poşetten ve kefenden çıkardığım fiziksel görünümüyle şimdiki arasında fark var. İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı bildirildi. İnşallah bizi bu duruma düşürenler cezalarını bulur. Ben çektim, başkası çekmesin. Kimse evladıyla böyle bir şey yaşamasın\" dedi. Anne Melek Sert de bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.
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BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI<br><br>Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine olayda ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü de bebeğin doğumunda görevli sağlık personelinden ölüm raporu veren doktorlara kadar tüm ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.<br>
Öldü denilen bebek tam defnedilecekken ağlamıştı: Adana'daki akılalmaz olay hakkında soruşturma
Adana'da 5 aylık hamile Melek Sert'in (32) 'düşük yapıyorsun' diyerek canlı olarak dünyaya getirdiği erkek bebeği 'ölü' diyerek kefenleyip aileye teslim eden hastane personeli hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Mezarı bile kazılan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken baba Hasan Sert, kan bağışı çağrısında bulundu. 0 RH negatif kan bağışlamak isteyenlerin Şehir Hastanesi'ne müracaat edebileceğini belirten Sert, "Bebeğim yaşam savaşı veriyor. Henüz isim vermediğimiz için bağışçılar Sert bebek adına kan verebilir. O içeride savaşıyor, ben de dışarıda savaşacağım" dedi.
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