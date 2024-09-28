Aracında kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti: CHP'li Ediz Ün partisinden istifa etti

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün partisinden istifa ettiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, Ün'ün partiden istifa etmeyi talep ettiği ve bu talebin uygun görüldüğü belirtildi. 20 Eylül’de Edirne'de Ün'e ait cipte yapılan aramada bagaj dolusu gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti.
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti.
CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, geçen hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Ediz Ün'ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldiği bildirildi.
"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir.
Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sn. Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir."
ABD ziyaretinden dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün hakkındaki iddialar nedeniyle istifasını istemişti.
Aracında kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti
20 Eylül’de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada bagaj dolusu gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Ediz Ün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.