Aracında kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti: CHP'li Ediz Ün partisinden istifa etti

Elektronik sigara kaçakçılığı skandalının merkezindeki isim olan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün şimdi de pavyon görüntüleriyle gündemde. Basına yansıyan görüntülerde Ün'ün mekana girişinin büyük bir gösterişle duyurulduğu görüldü. Neon bir tabelaya ismi yazılan Ün için "Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş Geldiniz" ifadelerine yer verildi. Bu olay ana muhalefette yaşanan ahlaki çöküntüyü bir kez daha gözler önüne serdi. Skandala imza atan Ün'e sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasıyla yetindi.