Gündem Arakan Rohingya Birliği Myanmardaki zulmün "soykırım" olarak tanımlamasından memnun
ANKARA

Arakan Rohingya Birliği Myanmar'daki zulmün "soykırım" olarak tanımlamasından memnun

ARU yaptığı yazılı açıklamada, bu tarihi kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine teşekkür etti. Myanmar ordusunun Uluslararası Adalet Divanı tarafından belirlenen geçici tedbirlere uymadığı, aksine Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları arttırdığı ve soykırım yaptığı belirlenmişti.

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Haber Merkezi AA
Arakan Rohingya Birliği ABDnin Myanmardaki zulmü soykırım olarak tanımlamasından memnun
Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yaptığı zulüm ABD tarafından soykırım olarak tanındı.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik politikasının yıllardır değişmediği ve Arakan halkının korunması için eyalete uluslararası barış gücünün konuşlandırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma 2021'de iktidarı ele geçiren Myanmar askeri yönetimini durdurmaya yönelik baskıyı artırma çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Mart'ta Washington'daki Holokost Müzesi'nde, Arakan'da Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve bu suçları "soykırım" olarak tanımlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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