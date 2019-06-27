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Gündem Araklıda sele kapılan Mehmet Cevahirin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı
TRABZON

Trabzon Araklı'da sele kapılan Mehmet Cevahir’in son anları ortaya çıktı

Araklı'da sele kapılan Mehmet Cevahir'in son anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir’in sulara kapılma anı ortaya çıktı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, kendisi dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Cevahir’in sele kapıldığı an
Mehmet Cevahir’in sele kapıldığı an

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

SEL SULARI ARASINDA GÖZDEN KAYBOLDU

Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir’in sulara kapılma anı da ortaya çıktı.

  • Selde büyük zarar gören Çamlıktepe Mahallesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir (66) derenin yükselen suyuna karşı koyamadı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, o dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.

Mehmet Cevahir

O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmet Cevahir’in sele kapılma anı

Araklı sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı adamın sürüklenme anı
OYNAT 00:27
Araklı sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı adamın sürüklenme anı
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in sulara kapılma anı anbean kaydedildi.
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