Ardahan'da kar ve tipi: Ulaşımda aksamalar meydana geliyor

18:268/02/2026, Pazar
G: 9/02/2026, Pazartesi
AA
Ekipler, birçok noktada karla mücadele çalışması başlatsa da tipi yüzünden güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

Ardahan’da kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesini düşüren ve buzlanmaya yol açan tipi, özellikle Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Akşam saatlerinde kentin yüksek noktalarında başlayan kar, yer yer tipiye dönüştü.

Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran tipi, görüş mesafesini düşürdü.

Tipi, özellikle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşımı aksattı.

Diğer yollarda da etkili olan tipi, yer yer buzlanmaya neden oluyor.

Ekipler, birçok noktada karla mücadele çalışması başlatsa da tipi yüzünden güçlükle çalışmalarını yürütüyor.


