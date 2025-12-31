Arnavutköy Terkos’ta boşaltılan bungalov evler alev alev yandı

Olay, 19.30 sıralarında Arnavutköy’ün Terkos Mahallesi’ndeki boşaltılan ve içerisinde yaklaşık 10 adet bungalov yapı bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce usulsüz işletildiği gerekçesiyle boşaltılan bungalov tipi otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların panik yaşadı. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, 2 bungalov ev kullanılamaz hale geldi.