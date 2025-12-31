Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Arnavutköy Terkos’ta boşaltılan bungalov evler alev alev yandı

Arnavutköy Terkos’ta boşaltılan bungalov evler alev alev yandı

21:0731/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
2 bungalov ev kullanılamaz hale geldi
2 bungalov ev kullanılamaz hale geldi

İstanbul Arnavutköy'de kısa süre önce usulsüz işletildiği gerekçesiyle boşaltılan 10 adet bungalov yapı bulunan otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy’de usulsüz işletildiği gerekçesiyle kapatılan ve içerisinde yaklaşık 10 adet bungalov yapı bulunan konaklama yerinde, yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 adet bungalov kullanılamaz hale geldi.


Olay, 19.30 sıralarında Arnavutköy’ün Terkos Mahallesi’ndeki boşaltılan ve içerisinde yaklaşık 10 adet bungalov yapı bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce usulsüz işletildiği gerekçesiyle boşaltılan bungalov tipi otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların panik yaşadı. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, 2 bungalov ev kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan, otelin kısa bir süre önce usulsüz işletildiği gerekçesiyle, belediye tarafından mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.


Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.



#Bungalov
#Otel
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın marketler açık mı? 1 Ocak marketler saat kaça kadar açık?