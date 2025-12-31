Yeni Şafak
Tesiste çıkan yangın muzları küle çevirdi

00:4231/12/2025, Çarşamba
AA
Kısa sürede büyüyen yangın, diğer muz sarartma tesisine sıçradı.

Antalya’da bir muz sarartma tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tesise sıçradı. Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde yaşanan olayda iki tesis ile içlerindeki muzlar zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz sarartma tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alanya ilçesinde Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren muz sarartma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, diğer muz sarartma tesisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında iki tesis ve tesisteki muzlar zarar gördü.



