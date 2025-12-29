Syedra Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğu tespit edildi

"Zeytinyağı işliklerinin kent içinde olması ilginç"





Ergürer, kentte neredeyse her yapının altında bir zeytinyağı ya da diğer üretimlere ait atölye ve işliklerin olduğuna dikkati çekerek, bunların üzerinde de 2 veya 3 katlı konutların bulunduğunu kaydetti.





Evlerin caddeye bakan taraflarında üretime yönelik dükkan, üst katlarda ise insanların yaşadığı konutların olduğunu anlatan Ergürer, "Zeytinyağı işliklerinin kent içinde olması bizim için ilginç oldu. Genelde üretimler kentin dışında, sur dışındaki alanlarda olur. Burada ise neredeyse her yapının altında olması dikkat çekici. Bu durum, burada zeytinyağı üretiminin yoğun bir şekilde yapıldığını gösteriyor." diye konuştu.