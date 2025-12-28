Sahipsiz köpek terörü: Kümese giren 6 köpek 30 cins tavuğu öldürdü, paramparça ettiler

Hayvanların sahibi Mustafa Korkmaz, olay sonrası tavukların fotoğraflarını çekip, videoya aldığını belirterek, "Alanya Belediyesi’ne gönderdim, jandarmaya bildirdim. Bu olay nedeniyle baya zayiatım var. Ben uluslararası cins tavuklar topluyorum. Normal tavuklardan çok Whayondet (Japon) cinsi olsun, Denizli tavukları ve Blefelder (Alman) tavukları türlerini topladım. Şu an tam verimini alacağız. Bunların hepsi damızlıktı. Tam yumurta dönemine girerken sokak köpekleri tarafından kümese girilerek maalesef hepsi parçalandı, öldürüldü” diye konuştu.