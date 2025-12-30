Yeni Şafak
Beton bloğa çarpan Tofaş hurdaya döndü: Bir kişi yaralandı

00:1030/12/2025, Salı
G: 29/12/2025, Pazartesi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalının bağlantı noktasındaki beton bloğa çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gazipaşa ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Korubaşı istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan Mehmet U. idaresindeki 07 AKG 94 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalının bağlantı noktasındaki beton bloğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Durdu U. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Tofaş
#Hurda
#Antalya
