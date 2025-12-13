Artık eyleme geçme zamanı

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerin gösterdiği yoğun katılımın umut verici olduğunu belirterek, “Bu yıl binlerce başvuru aldık; bu ilgi ortak bir vizyonun oluştuğunu gösteriyor” dedi. Erdoğan konuşmasında, Gazze’deki trajedinin gençlerde güçlü bir bilinç uyandırdığını, artık yalnızca fikir üretme döneminin geride kaldığını vurguladı. “Bugün vizyondan eyleme geçme zamanıdır” diyen Erdoğan, gençlere İstanbul’un fethini hatırlatarak büyük başarılara ulaşmak için yaşın değil, inanç ve cesaretin belirleyici olduğunu dile getirdi. Batı uygarlığının derin bir değer ve demografi krizi yaşadığını ifade eden Erdoğan, Müslüman gençliğin bu çağda yeni bir sistem, güçlü bir anlatı ve adalet merkezli bir gelecek tasarlama sorumluluğuna sahip olduğunu söyledi. Etkinliğin gençlere sunduğu imkanları değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Enes Yalman, konferansın 50 ülkeden bin 500 genci bir araya getirerek yalnızca bir vizyon toplantısı değil, aynı zamanda aksiyon üretme zemini sunduğunu belirtti. Programın bugünkü son oturumuna Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılması bekleniyor.