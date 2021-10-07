Gündem Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
ARTVİN

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen heyelan

Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresindeki Deriner Barajı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı.

DAĞCILAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı.

Bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatacak.

Sel, ikinci kez Kastamonu’yu vurdu: Bazı köylere ulaşım kesildi
GÜNDEM
Sel, ikinci kez Kastamonu’yu vurdu: Bazı köylere ulaşım kesildi

Rize'de heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu
OYNAT 00:59
Rize'de heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü. Ev sahibi, zarar gören ve bir kolonu heyelanda yıkılan evinin kalan bölümünün de yıkılmaması için demir çubuklar ve odun parçaları ile evine destek yapması dikkat çekti.

Düzcede duygulandıran görüntü

Düzce'de duygulandıran görüntü

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmadı.
Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü.
Mete Gazozun acı günü

Anneannesi kazada hayatını kaybetti.

​Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var.

​Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı.

Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi.

​Milli geliri yüzde 7 artıracak.

'Hazırlanın intikam başlıyor'

'Hazırlanın intikam başlıyor'

​Fransa'da camiye tehdit mektubu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

​TÜGVA'lı gençler, geceyi Büyükada'daki vakıf binasının önünde geçirdi.
Afganistan açlıkla boğuşuyor

Afganistan açlıkla boğuşuyor

​Kendi ülkelerinde mülteci oldular.

​Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini bu fotoğraf ile andı.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.