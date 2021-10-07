Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresindeki Deriner Barajı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı.
DAĞCILAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı.
Bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatacak.