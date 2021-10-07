Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize'de heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü. Ev sahibi, zarar gören ve bir kolonu heyelanda yıkılan evinin kalan bölümünün de yıkılmaması için demir çubuklar ve odun parçaları ile evine destek yapması dikkat çekti.