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EĞİTİM

Artvin Valiliğinden 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddialarına ilişkin açıklama: Hemen inceleme başlatıldı

Artvin'e bağlı Kemalpaşa ilçesinin Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddialarına ilişkin valilikten açıklama yapıldı. Kaymakamın diyalogdan üzüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır" denildi.

Haber Merkezi AA
Artvin Valiliğinden kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddialarına ilişkin açıklama: Hemen inceleme başlatıldı
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ''Hoş geldiniz'' diyerek elini uzatan öğretmeni ''Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle'' diyerek kovduğu öne sürüldü.

Artvin Valiliğinden iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfını ziyaretleri sırasında yaşanan, üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.

"HEMEN İNCELEME BAŞLATILDI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır."

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