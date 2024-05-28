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Artvin'de bulundu: Dünyanın en zehirli yılanları arasında

Artvin'in Borçka ilçesinde ölü olarak bulunan ve dünyanın en zehirli yılanları arasında gösterilen Hopa (Kafkas) engereği rengi ve tüyleri ile dikkat çekti.

10:31 - 28/05/2024 Salı
IHA
Hopa engereği rengi ve tüyleri ile dikkat çekiyor.
Hopa engereği rengi ve tüyleri ile dikkat çekiyor.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' diye de bilinen Hopa engereği, Artvin'in Borçka ilçesinde Güreş köyünde çaylık alanda ölmüş halde vatandaşlar tarafından bulundu. Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan yılan, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ölmüş olarak buldukları yılanı uzun süre inceledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü tarafından başlattığı çalışmayla koruma altına alınan Hopa engereğinin tüylü, kanatlı ve keskin renk hatları olması dikkat çekti.

Müdürlük, Hopa engereği için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Baharın gelmesiyle çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

#Hopa engereği
#Artvin
#Borçka
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