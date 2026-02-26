Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin
Artvin’de TIR kuyruğunda iftar sofrası kuruldu

Artvin’de TIR kuyruğunda iftar sofrası kuruldu

14:4626/02/2026, jeudi
DHA
Sonraki haber
Artvin.
Artvin.

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a geçebilmek için TIR kuyruğunda sıra bekleyen şoförler, yol kenarında kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan en önemli kapısı olan Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda, Gürcistan’a geçmek için bekleyen TIR şoförleri, ramazanda oruçlarını, yol kenarında kurdukları iftar sofralarında açıyor.

Kafkaslar ve Orta Asya’ya yönelik ihracat ve ithalat işlemlerinin devam ettiği sınır kapısındaki yoğunluğun, şoförlere zaman zaman zor anlar yaşattığı belirtiliyor.

Ramazan ayında sınırı geçmek için kilometrelerce uzayan kuyrukta bekleyen şoförler, ezan saati geldiğinde hazırlıklarını yol kenarında yapıyor. Sürücülerin bir kısmı trafik akışını kaçırmamak adına orucunu direksiyon başında açtı, bazıları dapark halindeki araçlarının yanındaki sofralarında oruç açtı.



#artvin
#TIR Kuyruğu
#iftar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan'da bu besinleri tüketin! İşte uzman isimden sahurda tok tutan yiyecekler listesi