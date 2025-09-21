Yeni Şafak
Artvin'de yol çöktü: Çukura düşen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü, tedavisi sonrasında taburcu edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonrası onarım çalışmaları yapılan yolda çökme meydana geldi, çukura düşen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı. İl Özel İdaresine ait kamyonun kazası sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan onarım çalışmaları sırasında çökme sonucu oluşan çukura düşen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İlçede etkili olan sağanak sonrasında heyelanlar nedeniyle kapanan tarihi Çifte Köprüler ve Mençuna Şelalesi yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar esnasında yolda çökme meydana gelmesi nedeniyle İl Özel İdaresine ait bir kamyon oluşan çukura düştü.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Serkan Y. hafif yaralandı.

Kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü, tedavisi sonrasında taburcu edildi.


