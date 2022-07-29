Gündem Artvinin Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu
ARTVİN

Artvin'in Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam saatlerinde çay toplayan Hakan Ergin'in (50), topladığı çayı doldurduğu bohça yamaçtan yuvarlandı. Ergin, yamaçtan aşağıya inerek bohçayı aramaya başladı.

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Haber Merkezi AA
Artvinin Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu
Çay toplarken kaybolan kişi bulundu

Yaşanan olayda aradan zaman geçmesine rağmen Ergin geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hakan Ergin, saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bölgeden üç kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide sağ olarak bulundu.

Genel sağlık durumu iyi olan Ergin'in, yorgun ve bitkin görünmesi nedeniyle tedbir amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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