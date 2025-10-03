Aşdod’dan Ketziot’a nakledilecekler

İsrail'in yasa dışı şekilde müdahale ettiği filodaki gemiler Aşdod Limanı'na çekildi. Aktivistler de bu noktaya getirildi. Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, gemilerde zorla alıkonulan aktivist sayısının 443 olduğunu açıkladı. Alıkonulan aktivistler buradan sınır dışı edilecek.

İsrailli yetkililer, sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen aktivistlerin ilk etapta avukatlarıyla görüşmelerine izin vermedi. İsrailli hak örgütü Adalah’ın devreye girmesiyle, hukuk ekibinin aktivistlerle görüşmesine izin verildi. Limana giren Adalah ekibi görüşmelere başladı.

SÜREÇ UZAYABİLİR

Filo İsrail’de tüm faaliyetlerin durduğu kutsal günlerden olan Yom Kippur gününe denk geldiği ve yolcu sayısı fazla olduğu için, Aşdod Limanı sadece aktivistlerin indirilmesi ve ilk işlemler için kullanılacak. Aşdod’daki prosedürler tamamlandıktan sonra aktivistlerin İsrail’in güneyindeki Ketziot Tesisi’ne nakledilmesi bekleniyor. Konsolosluk ziyaretleri de Yom Kippur sona erdikten sonraki pazar günü burada gerçekleşecek.

Daha önce İsrail tarafından saldırıya uğrayan Madleen ve Hanzala’daki aktivistler, önce Ramleh kentindeki Gidon Hapishanesi'ne sevk edilmiş, gönüllü sınır dışını kabul edenler ülkelerine gönderilmiş, etmeyenler ise mahkeme kararıyla gönderilmişti. Sumud Filosu’ndaki aktivistlere İsrail tarafından ağır suçlamalar yöneltilebileceği, sürecin öncekilere göre daha uzun sürebileceği de belirtiliyor.







