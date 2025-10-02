İran, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi saldırıyı, "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Gazze halkına destek amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'ndan övgüyle söz eden Bekayi, İsrail'in gemilere saldırısının uluslararası hukuku ihlal eden bir terör eylemi olduğunu vurguladı.