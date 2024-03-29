'Asrın felaketi'nin ardından Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeni başladı, 3 seferde 350 yolcu ile iniş yapıldı.
6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.
Hatay Valiliği, AnadoluJet'in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağı, 17.00'de 138 yolcuyla, AnadoluJet'in TK7112 sefer sayılı Esenboga- Hatay 18.19 uçağı 55 yolcuyla, THY'nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağı 157 yolcuyla, Hatay'a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı. Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.