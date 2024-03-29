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'Asrın felaketi'nin ardından Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı. Havalimanına İstanbul ve Ankara'dan yapılan üç seferde 350 yolcu ile iniş yaptı.

22:54 - 29/03/2024 Cuma
DHA
Hatay Havalimanı
Hatay Havalimanı

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeni başladı, 3 seferde 350 yolcu ile iniş yapıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği, AnadoluJet'in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağı, 17.00'de 138 yolcuyla, AnadoluJet'in TK7112 sefer sayılı Esenboga- Hatay 18.19 uçağı 55 yolcuyla, THY'nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağı 157 yolcuyla, Hatay'a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı. Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.




#Hatay Havalimanı
#6 Şubat Depremleri
#Kahramanmaraş
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