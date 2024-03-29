'Asrın felaketi'nin ardından Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nın inşaatı hakkında bilgi verdi. Havalimanının yakınında 4 yer tespiti yaptıklarını ancak hiçbirinin kriterlere uymadığını ifade eden Uraloğlu, "Mevcut yerdeki kodu yaklaşık 4,5 metre yükselterek aynı yere yapacağız. Maalesef burada başka bir alternatif yok" dedi.