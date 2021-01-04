Gündem Ataklı ve Başbuğun darbe çıkışının ardından Kaftancıoğlu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüldü
POLİTİKA

Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışının ardından Kaftancıoğlu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP’li isimler, gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un peş peşe gelen ‘darbe’ çıkışlarının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.
Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem düzenleyen öğrencilere, CHP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği noktaya giderek örgütlü dayanışma vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından de desteğine ilişkin açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için" ifadelerini kullandı.

Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
OYNAT 00:59
Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışlarını akıllara getirdi

Kaftancıoğlu’nun eylemlere desteğinin, CHP'nin finanse ettiği Tele1 kanalında program yapan Can Ataklı’nın “Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesi ve afet olması lazım. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok” ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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