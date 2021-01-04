Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışının ardından Kaftancıoğlu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem düzenleyen öğrencilere, CHP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği noktaya giderek örgütlü dayanışma vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından de desteğine ilişkin açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışlarını akıllara getirdi

Kaftancıoğlu’nun eylemlere desteğinin, CHP'nin finanse ettiği Tele1 kanalında program yapan Can Ataklı’nın “Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesi ve afet olması lazım. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok” ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

REKLAM