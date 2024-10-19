Ataşehir'de kimyasal madde deposunda yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de bir sitedeki 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde bulunan sitenin bir binasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı bildirilmedi. Yan binalara da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.