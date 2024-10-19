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Ataşehir'de kimyasal madde deposunda yangın söndürüldü

Ataşehir'de kimyasal madde deposunda yangın söndürüldü

08:0219/10/2024, Cumartesi
DHA
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Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Ataşehir'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.

Ataşehir'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kayışdağı Mahallesi Hercai Menekşe Sokak'ta kimyasal madde deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.


İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra depoda soğutma çalışması yaptı.


#Ataşehir
#yangın
#kimyasal madde

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