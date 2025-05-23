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Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında

Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında

11:5023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.
Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sürüyor.


Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.


Avrasya Tüneli'nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.



#İBB
#yolsuzluk
#Avrasya Tüneli
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