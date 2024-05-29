Avrupa sahipsiz hayvan sorununu böyle çözdü: Denetim sıkı ceza caydırıcı

Türkiye'de sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı tartışılırken Avrupa'da sahipsiz hayvan konusu sıkı denetim ve caydırıcı cezalarla çözülmüş durumda.

BELÇİKA'DA TERK ETMENİN CEZASI 2 BİN AVRO

Belçika'da sahipsiz hayvanlar, bağışçıların finanse ettiği barınaklara götürülüyor. Ülkedeki köpeklere çip takılması zorunlu. Çipler sayesinde sokakta bulunan sahipsiz köpekler barınaklara götürülüyor. Sahipsiz hayvanların çoğunlukla tıbbi nedenlerle uyutulduğu Belçika'da köpeklerin kısırlaştırılması için bir zorunluluk yok ancak hayvanseverler, kısırlaştırma yapılmasını savunuyor. Ülkede evcil hayvanı sokağa terk etmenin cezası, 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 52 avrodan 2 bin avro.

ALMANYA KÖPEKLERİ BARINAKLARDA TOPLUYOR

Hayvanlar konusunda kuralların sıkı uygulandığı Almanya'da köpek sahipleri vergi ödüyor. Evcil hayvan sayısının 10 milyonu geçtiği ülkede, köpek sahiplerinden yılda 400 milyon avro vergi toplanıyor ve bunun bir kısmıyla hayvan barınaklarının giderleri karşılanıyor. Saldırganlığıyla bilinen Pitbull tarzı köpek sahiplenmek isteyenler, polisten izin alıp, bazı teorik eğitimlere tabi tutularak ruhsat almak zorunda. Sahibi bulunamayan ya da sahipsiz hayvanlar 6 ay barınakta tutuluyor. Alman Hayvan Refahı Yasası uyarınca hayvanlar, ağır hastalığı olmadığı sürece uyutulmuyor.

İSPANYA'DA SAHİPSİZ KÖPEK YOK

İspanya'da yılda 200 binden fazla hayvan terk edildiği halde sokaklarda sahipsiz köpeğe rastlanmazken, ilgili kuruluşlar kamu ve sivil toplum işbirliğinde faaliyet gösteriyor. Ülkede sahipsiz hayvanlar barınaklara alınıp karantina altında kısırlaştırılıyor. Ülkedeki yasalar çerçevesince yasal izni bulunmayan hayvanların kısırlaştırılması zorunlu. İspanya'da yürürlüğe giren Hayvan Refahı Yasası gereğince, hayvanlarını sokağa terk edenlere 45 bin avroya kadar verilen para cezası artırıldı. Hayvanların sağlık nedeni dışında uyutulması da yasaklandı.

FRANSA'DA 100 BİN HAYVAN TOPLANIYOR

Avrupa'da en çok evcil hayvanın olduğu ülkelerden Fransa'da yerleşim yerlerinde sahipsiz hayvan bulunmuyor.

80 milyon evcil hayvanın bulunduğu ülkede, her yıl 100 bin kadar hayvan sokağa terk edilse de ekipler tarafından toplanarak barınaklara götürülüyor. Bakım merkezi ve barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutuluyor. Fransa'da yasalar gereği, evcil hayvanların sokağa bırakılması yasak, bu kanunu ihlal edenler 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası alıyor. Barınakların giderleri ise "sahiplenme ücretleri" ile karşılanıyor.

İNGİLTERE'DE GÜNDE 21 KÖPEK UYUTULUYOR

Hanelerin yüzde 53'ünün evcil hayvanı, yüzde 29'unun

ise köpeğinin olduğu İngiltere'de, yerleşim yerlerinde görülen sahipsiz köpekler, ihbar edildiğinde belediye ekiplerince toplanıyor. Bir haftalık süreçte sahibi bulunamayan, barınağa alınamayan, bir derneğin teslim almadığı ya da sahiplenilmeyen hayvanlar uyutuluyor. Günlük ortalama 21 köpeğin uyutulduğu tahmin edilen İngiltere'de barınaklar kapasiteyi aştığı için sahiplendirme teşvik ediliyor.

İTALYA'DA HAYVANLARA BARINAKTA BAKILIYOR

İtalya'da çipi olmayan sahipsiz hayvanlar yasa gereğince bölgesel ya da yerel yönetimler tarafından finanse edilen barınaklara bırakılıyor. Hayvanlara kötü muamelede bulunanlar, 3 aydan 18 aya kadar hapis ya da 5 bin ile 30 bin avro arasında para cezasına çarptırılabiliyor.

Sağlık ya da saldırganlık durumu nedeniyle evcilleştirme sürecinden başarılı çıkamayan hayvanlar, ilgili mercilerin onayı doğrultusunda uyutulabiliyor.

İSVİÇRE'DE HAYVAN HAKLARI ANAYASAL GÜVENCE ALTINDA

Hayvanların onurunun korunmasını garanti altına almak için 1992'de yasa çıkaran İsviçre, bu canlıları anayasal olarak tanıyan ilk ülke.

İsviçre'de devlete ait barınak bulunmuyor ve tüm hayvan barınakları, özel kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşlarınca idare ediliyor.







