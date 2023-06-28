Avrupa’da sağlık sistemi çöküşe geçti: Rekor sayıda sağlık görevlisi göç etti

Pandemiden bu yana büyük bir sınav veren Avrupa’daki sağlık sistemleri yeni bir krizle karşı karşıya. Birçok ülkede sağlık çalışanları, çalışma şartlarının kötü olmasından dolayı greve giderek bir sonuç elde edemeyince göçe başladı. Son yıllarda rekor seviyede sağlık çalışanı daha iyi şartlar sunan diğer ülkelere göç etmeye başladı.

Binlerce sağlık görevlisi göç ediyor

Basına yansıyan haberlere göre Birleşik Krallık’taki sağlık görevlileri, çalışma şartlarının verimsizliğinden dolayı diğer ülkelere göç ediyor. Özellikle son yıllarda rekor sayıda İngiliz doktor, hemşire ve ebe yurtdışına taşınmaya çalışıyor.

Basına yansıyan resmi rakamlara göre Birleşik Krallık’ta sadece bu yıl 25 binden fazla doktor ve hemşire başka ülkelere taşınmak için başvuru yaptı. Özellikle Avustralya’nın başı çektiği birçok ülke, İngiliz sağlık görevlilerini kendi ülkesine çekmek için çok daha iyi şartların yer aldığı teklifler sunuyor.









Yarım milyondan fazla muayene iptal edildi

Resmi rakamlara göre, İngiltere'de Aralık ayından bu yana sağlık hizmeti grevleri nedeniyle yarım milyondan fazla muayene randevusu iptal edildi. Randevu iptallerinin sayısı İngiltere’deki sağlık görevlilerinin hoşnutsuzluğunu gözler önüne sererken, sağlıkçılarını hızla kaybeden İngiltere’de göçler nedeniyle randevu iptalleri günbegün artıyor. Randevu iptalleri İngiliz sağlık sisteminin çöküşe geçtiğini gözler önüne seriyor.



















